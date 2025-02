Quem quer se salvar precisa dar o primeiro passo

As experiências são muitas, mas a conclusão acaba tendo o mesmo formato: só é possível ajudar quem se ajuda. O meu cotidiano é marcado por inúmeras tentativas de erguer pessoas para que se encontrem com a dignidade. Todos merecem um profundo encontro com a felicidade. Mas nem todos querem abandonar a acomodação para conquistar uma vida com mais significado.