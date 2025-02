Vale a pena perder algumas coisas para manter a paz

As ocupações diárias são muitas e infindáveis. A escolha pelo essencial supõe entendimento e sabedoria. A paz anda fragilizada, em todas as esferas, colocando em risco a felicidade. É importante prestar atenção aos fatos e fazer a vida valer a pena. O caminho do aprendizado existencial é longo, mas portador de muitos significados. A vida nos ensina, muitas vezes, da maneira mais difícil, que segurar algo que pesa demais pode ser mais prejudicial do que simplesmente deixar ir. Há coisas que insistimos em manter — relações, hábitos, expectativas — sem perceber que o custo emocional de segurá-las é muito maior do que o medo de perdê-las. Mas chega um momento em que entendemos que a verdadeira vitória não está em acumular, e sim em saber o que merece ficar e o que precisa partir. Nem toda perda dói da mesma forma. Algumas despedidas trazem saudade, outras trazem alívio. Algumas mudanças assustam no início, mas logo percebemos que abrir mão de certas batalhas é o que nos permite respirar melhor.