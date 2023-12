A temporada 2023 deixará saudades no torcedor do Caxias. Foi um ano de muitas emoções e com o sonhado acesso à Série C. O dia 2 de setembro ficará eternamente nas lembranças grenás. O gol de pênalti do centroavante Eron, diante da Portuguesa-RJ, transformou a alegria em êxtase numa conquista inédita e histórica.