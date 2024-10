Veja onde assistir a pré-estreia do filme "Coringa: Delírio a Dois", em Caxias do Sul

É nesta quarta-feira (2)! A tão aguardada pré-estreia de Coringa: Delírio a Dois, roteirizado, dirigido e produzido pelo cineasta Todd Phillips. O filme é a sequência do vencedor do Oscar de 2019, Coringa, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais — um dos recordista entre as produções para maiores de 18 anos — marca que foi superada recentemente por Deadpool & Wolverine (2024).