Le Marché Chic promove um talk show sobre moda, arte e design com conteúdo para a economia criativa local

Palavras como reconstrução, emergência climática e sustentabilidade não saem de cena, mesmo um mês depois do cataclisma de maio, no Rio Grande do Sul. Pensando nesse cenário e na urgência das mudanças de postura e atitude daqui pra frente, a Lulu Alberti, curadora do Le Marché Chic, organizou um evento especial para este sábado (6).