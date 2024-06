DJ Mono é uma das atrações do Arraiá do Ordovás

Olha aí o DJ Mono fantasiado de caipira. O cara está no clima de arraiá para as discotecagens deste final de semana. No sábado (29), às 13h, ele vai tocar no encerramento da Semana Alusiva ao Dia Nacional do Imigrante, promovido pela Secretaria da Cultura de Caxias, no Monumento Nacional ao Imigrante (BR 116, Km 150 - bairro Petrópolis).