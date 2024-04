Um divórcio, uma pandemia e muitas interpretações surgidas dentro de um consultório. Foi a partir deste contexto que a psicóloga caxiense Fernanda Marques Guerra iniciou os escritos de sua obra de estreia na literatura, intitulada "Desenlace de um divórcio - O poetizar dos afetos no divã". O lançamento será no dia 4 de maio (sábado), na Do Arco da Velha Livraria & Café, das 10h às 13h. Os exemplares estarão à venda por R$ 49,90.