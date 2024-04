É neste sábado (27) a estreia da terceira temporada da websérie Sótão da Flor, do Grupo Ueba Produtos Notáveis. O primeiro episódio vai ao ar às 15h, no canal @sotaodaflor no Youtube. Com doze novos episódios, as histórias vão apresentar ao público canções infantis nacionais e da região Sul do Brasil, interpretadas pelas personagens Flor e Curió e atores convidados.