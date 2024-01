Volta à luz da cena o importante, necessário e contundente espetáculo Miseri Coloni dá Voz ao Silêncio. A peça será apresentada em duas sessões. Terça (23) e quarta-feira (24), às 20h, no Teatro Pedro Parenti, que fica na Casa de Cultura, em Caxias do Sul. Ingressos antecipados a R$ 30, à venda pelo Sympla e no local. Na hora, R$ 60.