No mês em que o hotel Laje de Pedra, em Canela, comemora 45 anos, a Orquestra Filarmônica Laje de Pedra apresenta o concerto Um Tributo à Música Brasileira. A apresentação única acontece neste domingo (19), às 10h30min, no Kempinski Laje de Pedra, e conta com a participação especial da cantora Laura Dalmás (foto acima).