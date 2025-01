Tours guiados e brunch: os destaques da Salton, de Bento Gonçalves, na vindima

O verão na Serra tem cheirinho de uva e, nessa época, surgem muitas opções para quem deseja curtir a vindima. Diversas vinícolas estão com programações incríveis de enoturismo. Na Salton, em Bento Gonçalves, o destaque são os tours guiados, que nessa época contam com um diferencial: o visitante pode conferir como é realizada a chegada da uva na vinícola — que é entregue por produtores durante toda a safra. Em qualquer um dos tours da Salton, o visitante pode degustar parte dos rótulos elaborados pela vinícola, já o acesso às caves subterrâneas e as experiências enogastronômicas na Adega Secreta da vinícola são mais limitadas.