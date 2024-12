Empresa de vidros de Garibaldi investe R$ 80 milhões em nova sede três vezes maior

Nova sede fica na Rota do Sol, a quatro quilômetros do antigo prédio.

A Modelo Vidros está de casa nova e três vezes maior. A nova sede tem área construída de 35 mil metros quadrados e será inaugurada na sexta-feira (6). Ela fica na Rota do Sol, em Garibaldi, a quatro quilômetros do antigo prédio. Com capacidade produtiva de processamento de 1,5 mil toneladas de vidro por mês, a nova fábrica recebeu investimento de R$ 80 milhões — que inclui obra e maquinário.

Parte do projeto da unidade contou com o apoio financeiro da Finep, a Financiadora de Estudos e Projetos. A nova sede contempla questões ligadas à sustentabilidade, como o reaproveitamento de 100% da água utilizada nos processos fabris. A energia consumida na nova fábrica também é proveniente de fontes renováveis.

Atualmente, a Modelo Vidros tem mais de 1 mil clientes ativos, entre construtoras, indústrias de esquadrias e vidraçarias do Rio Grande do Sul e de parte de Santa Catarina. Com o aumento da capacidade produtiva, a ideia é ampliar mercado, atendendo a outras regiões do país.