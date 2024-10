Com valores promocionais, operadora passa a oferecer banda larga residencial em Caxias do Sul

A Tim ampliou a oferta de serviços em Caxias do Sul. Desde setembro, passou a oferecer o UltraFibra, a banda larga residencial da operadora que utiliza cabeamento em fibra óptica do servidor até a casa do cliente (não apenas até o poste na rua, por exemplo). Segundo o diretor comercial da operadora no Rio Grande do Sul, Christian Krieger, a cobertura está disponível em 78% dos endereços da cidade.