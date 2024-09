VÍDEO: Bruno Sias é o melhor sommelier gaúcho de 2024 

Natural de Pelotas e morador de Porto Alegre, Bruno Sias Rodrigues foi escolhido o melhor sommelier do Rio Grande do Sul 2024. O concurso foi realizado nesta quinta-feira (5), no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves. Lucas Manzoni Uliana, de Monte Belo do Sul, conquistou o segundo lugar e Emmanuel Vinícius Franco de Abreu, de Bento, ficou com a terceira colocação.