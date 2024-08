Restaurante que já ocupou casarão histórico no Centro de Caxias do Sul reabre na Praça da Bandeira

O restaurante Amada Cozinha está de volta e em novo endereço. O espaço gastronômico reabre nesta quinta-feira (15) em uma área nobre da cidade, a Praça da Bandeira, no bairro São Pelegrino — o que certamente dará mais vida a uma importante área de lazer e convivência de Caxias do Sul. A Amada Cozinha já esteve no Colavoro Sanvitto, um casarão histórico no Centro, e em dois pontos diferentes da Rua Os Dezoito do Forte.