Laboratório do Grupo Fleury em Caxias do Sul é um dos líderes em exames genéticos da rede

A unidade caxiense da rede de laboratórios Weinmann, do Grupo Fleury, já é uma dos líderes em exames genéticos da marca. Em junho, foi a terceira da rede com a maior receita proveniente desses testes. Destaque para o exame de genes relacionados ao câncer, que representou 30% do volume de negócios do mês. A Weinmann chegou em Caxias há seis meses.