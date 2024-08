Frigorífico da Serra muda de nome e passa a trabalhar com cortes já fracionados e selados a vácuo para venda em mercados

Tradicional empresa da Serra, com mais de 40 anos de história, a Matadouro da Serra está de cara nova. O frigorífico, que atua no ramo de bovinos e suínos com abate próprio e para terceiros, agora é Estâncias da Serra. Além disso, passa a trabalhar com venda de cortes já fracionados e selados a vácuo para comercialização nos mercados e açougues.