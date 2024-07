Com 46 lojas espalhadas pelo país, a marca mineira de calçados, bolsas e acessórios Luiza Barcelos chega à Serra em setembro. A primeira loja da grife na região abre as portas no shopping Villagio Caxias sob administração de Fabrícia Machado. A empresária atua no setor calçadista há 15 anos e com a marca Luiza Barcelos há mais de 10 anos.