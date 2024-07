CIC Caxias prepara encontro para impulsionar lideranças empresariais da Serra

A CIC de Caxias do Sul prepara um importante encontro para impulsionar as lideranças empresariais da região. Com o mote O Grande Evento de Gestão da Serra Gaúcha, a primeira edição do CIC Connection será realizada nos dias 4 e 5 de setembro, às 14h, no UCS Teatro, e irá reunir referências em liderança, inovação e empreendedorismo.