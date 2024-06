A Plastiweber, empresa de soluções sustentáveis em plástico de Feliz, e a Santa Clara, instalaram dois pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis em Carlos Barbosa: um no Supermercado Santa Clara, no Centro, e o outro na Apae, no bairro de Aurora. Os recursos obtidos com o beneficiamento do material coletado serão revertidos para a Apae.