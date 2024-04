Cinco demandas do setor vitivinícola do Estado estão na mesa de deputados gaúchos em Brasília: integração de forças de segurança federais e estaduais no combate ao contrabando de vinhos e espumantes, regulamentação da reforma tributária sem a elevação de impostos sobre uva e vinho, mudanças na legislação trabalhista para facilitar a contratação de safristas em propriedades familiares, rediscussão do seguro agrícola e retomada de linhas de crédito de financiamento específico para estocagem.