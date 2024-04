A plataforma de telemedicina Olá Doutor fechou mais uma parceria com uma empresa da Serra. Desta vez, é com a rede Falkão Lanches, de Caxias. Frequentadores da casa podem ganhar R$ 10 de desconto nas consultas médicas, e pacientes do Olá Doutor recebem 10% de desconto nos lanches do estabelecimento.