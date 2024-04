De Bento Gonçalves, a Frete Gestão comemora os resultados do software dedicado à economia logística lançado em março de 2023. Em um ano, a carteira e o faturamento triplicaram. A empresa já passou de 30 clientes ativos desde que começou a vender a nova solução. Além do Rio Grande do Sul, o software foi adotado nos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro.