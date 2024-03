Empresários de Nova Petrópolis, Picada Café e Feliz estão mobilizados para manter o Programa Emergencial de Retomada no Setor de Eventos (Perse), do governo federal. O grupo estuda ingressar com uma ação coletiva solicitando uma liminar para que o programa de isenção de impostos para empresas como bares, hotéis e restaurantes seja mantido até 2027, conforme previsto quando foi criado. O Perse foi instituído em 2022 com o objetivo de auxiliar o setor que foi fortemente afetado pelas restrições impostas pela pandemia.