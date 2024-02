A Mobitec, empresa caxiense pertencente à norte-americana Luminator Technology Group, planeja crescer mais de 10% em 2024. A ampliação dos negócios está baseada no aumento do fornecimento de produtos para clientes do setor de transporte urbano e rodoviário e também no lançamento de novas soluções para esse segmento e outros nos quais atua há pouco tempo, como o metroferroviário. A Mobitec é especializada em tecnologias de transporte para ônibus e trens e espera ainda crescer 10% por ano também em 2025 e 2026.