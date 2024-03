A Tecnoway, equipe de robótica da Caminho Rede de Ensino, está em Brasília, até sábado (2), para a etapa nacional do Torneio Sesi de Robótica. A FLL (First Lego League) é uma das maiores competições do segmento do país e a turma de Caxias é a única representante da Serra do evento. A equipe da Caminho participa com um sistema de trocas de Lego online.