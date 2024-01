No mercado desde 2012, a Bicchieri teve o melhor desempenho de sua história em 2023. A empresa caxiense produziu 840.393 copos, taças e canecos personalizados, uma produção média de 70 mil itens por mês. O faturamento passou de R$ 4 milhões — crescimento de 15% na comparação com o ano anterior. Entre os clientes, Festiqueijo e as OktoberFest da região.