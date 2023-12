Presentear nesta época do ano é tradição, mas é importante não comprometer o orçamento. É possível celebrar o Natal com lembranças mais em conta ou até sem presente. Não se trata de desestimular as compras, afinal, a data é importante para a economia, mas, sim, de um cuidado para não se endividar e penar ao longo de 2024 para colocar as contas em dia.