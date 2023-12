Com uma vasta rede de relacionamentos, fruto da experiência de 13 anos trabalhando com empresas chinesas e da vivência em Miami, Ariane Heinen decidiu criar uma plataforma de conexão entre mulheres empreendedoras. A startup Saphyra For Women (SFW) irá oferecer, por exemplo, oportunidades para participação em eventos como palestras e espaço para venda de produtos no e-commerce da iniciativa.