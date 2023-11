A receita líquida consolidada da Marcopolo no terceiro trimestre deste ano foi de R$ 1,6 bilhão, um crescimento de 6,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2022. Desse total, R$ 984,2 milhões são provenientes do mercado interno, R$ 180,1 milhões das exportações a partir do Brasil e R$ 450,4 milhões de operações internacionais da companhia.