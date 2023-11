Além da assinatura do convênio de R$ 10 milhões entre o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em Pinto Bandeira, outro evento movimenta o setor nesta terça-feira (21): o Simpósio Vinho & Saúde.