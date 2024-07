Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Carolina Andreolla Candiago ganhou, sábado, para a comemoração de seus 15 anos, uma sonhada noite de princesa. Para a festa temática, ela vestiu um modelo romântico da estilista Maria Luiza Potrich, da Azi Aris, e com as honras dos pais Alessandro Candiago e Tatiana Andreolla Candiago e do mano Heitor, a debutante foi o centro das atenções no Palacete Eberle, transformado em cenário para o conto de fadas com décor de rosas “encantadas” conforme descreveu Felipe Weber, que ambientou os salões. Carolina dançou a valsa tema do clássico “A Bela e a Fera” com o par, João Pedro Michelin de Lima; na sequência, “Sweet Caroline”, com o pai; e a “Valsa das Flores” com os avôs, coreografados por Greice Leite. A noite invernal embalada pela setlist do DJ Grahell foi memorável.