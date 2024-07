Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

“Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros” - Por conta dessa máxima, Luciana Alberti planeja um Le Marché Chic com conteúdo extra de ideias. No sábado, dia 6, às 10h, ela realizará, no Pátio da Estação, um painel nas vozes de Pedro Sehbe, diretor da Casa Magnabosco; Gustavo Rech, especialista em pequenos negócios e gerente regional do Sebrae; Valeria Alberti, consultora de comunicação e marcas; e Lu Gastal, empresária, criativa e artesã. Depois do mergulho semântico na gestão e na criação, os expositores botarão banca por lá, a partir das 14h, para tirar do papel a 74ª edição do bazar e mostrar suas produções autorais.