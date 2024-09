Estudo de viabilidade para rodovia de acesso a futuro aeroporto da Serra tem concorrência pública nesta terça

Está programada para esta terça-feira, às 9h, a concorrência eletrônica para a contratação de empresa para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para pavimentação da rodovia para ligar Canela, na Região das Hortênsias, até a Rota do Sol (RSC-453), na localidade do Apanhador, que servirá de acesso para o futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. O estudo busca a escolha do melhor traçado para o acesso rodoviário entre a Região das Hortênsias e o futuro aeroporto de Vila Oliva, com uma extensão aproximada de 40 quilômetros.