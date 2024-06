No último domingo, dia 26 de maio, caminhei cerca de 8 quilômetros até a Capela de Nossa Senhora de Caravaggio localizada na bela linha Tuiuti da minha cidade, São Marcos. Acompanhei a procissão que saiu da nossa Igreja Matriz, seguindo logo atrás da imagem de Maria e de Joaneta, a sofrida camponesa italiana que, em 1432 testemunhou a aparição. A fé cristã dentro da Igreja Católica é o canal que meus antepassados e a minha família escolheram para chegar ao insondável. Cada pessoa com sua crença deveria ter a consciência de que sua religião é um meio de ficar em paz com tudo aquilo que não conseguimos explicar, mas que sem dúvida é muito maior do que nossa pequena estatura humana.