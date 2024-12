Dnit reinstala dois radares de velocidade removidos da BR-285 em Passo Fundo

Todos os trechos têm limite de 50km/h. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) começou a reimplantação dos radares de velocidade removidos de trechos da BR-285, em Passo Fundo.

Até agora, foram substituídos os equipamentos no trecho de acesso ao bairro São José, no km 299, com limite de 50 km/h. Segundo informado em nota pelo Dnit, os radares estão em análise para início de operação.

A gestão da rodovia e dos equipamentos é feita pelo departamento, mas os radares eram fornecidos por uma empresa terceirizada. Com o fim do contrato, não só em Passo Fundo, mas em todo o Rio Grande do Sul, as lombadas eletrônicas foram removidas no mês de junho.

No município, foram retirados oito radares em quatro trechos. Além do bairro São José, os equipamento também serão reinstalados nos acessos do bairro Zacchia e Vera Cruz e um trecho da Avenida Brasil. Cada local contava com controlador fiscalizando os dois sentidos da rodovia federal.

O Dnit informou que as instalações dos controladores de velocidade ocorrem de forma escalonada, mas todos já foram autorizados. Veja detalhes de cada trecho:

Bairro Zacchia

km 299,600

km 299,800

Bairro Vera Cruz

km 297,900

km 298,140

Bairro São José

km 291,800

km 292,440

km 293,100

Ampliação de radares

Além da reposição dos equipamentos que já existiam anteriormente, o departamento informou vai aumentar o número de radares no RS até junho de 2025. Para a região norte do Estado, há previsão de 202 faixas, distribuídas nas seguintes rodovias:

BR-116

BR-153

BR-158

BR-285

BR-386

BR-468

BR-470

BR-472