A partir desta terça-feira (26), a Rua Bento Gonçalves vai passar a ser de mão dupla, em Passo Fundo no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Nascimento Vargas. A mudança foi anunciada no fim do mês de outubro, mas ainda não havia sido concretizada. O objetivo, segundo a prefeitura, é desafogar o trânsito na região central.