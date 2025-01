Polícia busca homem desaparecido há quatro dias em Não-Me-Toque

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Ezequiel Roier Dias , 38 anos, em Não-Me-Toque , no norte do Estado. O homem não é visto desde segunda-feira (20) .

Familiares registraram um boletim de ocorrência na quarta (22), mas ainda não há pistas do paradeiro de Ezequiel.

Conforme a irmã do homem, Priscila Dias, Dias foi visto pela última vez na madrugada daquele dia, ao sair de casa. Segundo ela, Ezequiel é usuário de drogas, mas nunca havia desaparecido antes .

— A investigação está em andamento e a mãe do homem foi ouvida. Também foram recebidas informações de fora, mas ainda de forma desencontrada. Por enquanto não há suspeita do que pode ter acontecido de fato — disse.

Qualquer informação pode ser repassada para a Delegacia de Polícia do município no número (54) 3318-1527 ou pelo contato da família no telefone (54) 99256-1403.