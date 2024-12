Operação do MP prende suspeitos de fazer denúncias falsas contra policiais que investigavam crimes em Ronda Alta

A ação cumpre 14 mandados de prisão, sendo nove detentos que cumprem pena em três presídios do RS , e outros 29 de busca e apreensão em Ronda Alta , Passo Fundo , Palmeira das Missões e Sarandi , no norte gaúcho.

Dos 14 investigados com prisão decretada, nove estavam no sistema prisional e seguiam cometendo os crimes apurados na Operação Centauro.

Investigação começou após coação de policiais em Ronda Alta

Pelo menos dois policiais foram coagidos com as falsas comunicações de delitos e infrações . Os atos levaram à instauração de processos disciplinares de atos que não ocorreram.

— A prática de rotular quem atua no combate à criminalidade como abusivo, autoritário e praticante de atos ilegais é, ao mesmo tempo, estratégia para dissuasão e inibição do exercício da autoridade do Estado, e de defesa antecipada que tem por objetivo refrear a atuação dos agentes públicos que investigam crimes — disse o promotor, que coordena o 6º e 7º Núcleos Regionais do Gaeco.