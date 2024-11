A Polícia Civil aguarda os resultados das perícias para seguir a investigação sobre as mortes de Rosângela Prater Antonello, 55 anos, e Ademir dos Santos Silva, 43. Os dois foram encontrados mortos — Rosângela trancada no banheiro e Ademir concretado na calçada — no começo de outubro em Ijuí, no noroeste gaúcho.