A Brigada Militar promoveu na manhã desta sexta-feira (18) um café da manhã especial na sede do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), em Passo Fundo. O evento reuniu atuais e ex-comandantes do regimento e do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Planalto (CRPO-Planalto), celebrando a história e a evolução da segurança pública na região.