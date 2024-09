Norte do RS Notícia

Polícia apreende cerca de 40 quilos de droga enterrada em residência em Carazinho

Operação aconteceu no bairro Floresta, nesta quarta-feira (18). Ação dá continuidade à apreensão de drogas e celulares que seriam entregues no presídio localizado no município

18/09/2024 - 19h12min Atualizada em 18/09/2024 - 20h46min