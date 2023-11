A Polícia Federal cumpre, em todo o Brasil, nesta quinta-feira (23), mandados de busca e apreensão em 24 Estados e no Distrito Federal em operação de combate ao abuso sexual infantil. No Rio Grande do Sul, 14 municípios são alvo da ofensiva, que está a cargo da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER). Foram cumpridos sete mandados de prisão e 17 de busca e apreensão.