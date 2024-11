Passo Fundo ficou em quinto lugar entre as 20 cidades com maior número de novos casos de câncer de mama no Rio Grande do Sul. O dado de 2023 foi divulgado em boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A cidade fica atrás de Porto Alegre, Canoas, Pelotas e Caxias do Sul.