Segundo município com maior número de mortes em decorrência da dengue no Estado, Frederico Westphalen reforça as estratégias para combater o Aedes aegypti. Até a tarde desta sexta-feira (8), a cidade já havia registrado 428 casos confirmados da doença, e duas mortes. Equipes da Secretaria Estadual de Saúde estiveram no município esta semana com quatro carros equipados, trabalhando na pulverização de inseticida na cidade.