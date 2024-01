Aos 29 anos, a professora Aline Beatriz Schmidt Vaz descobriu a possibilidade de fazer parte de um grupo seleto de pessoas: ela pode ser uma entre cem pessoas no mundo que nasceram com quatro rins. Moradora de Horizontina, no noroeste gaúcho, Aline descobriu a anomalia durante o tratamento de saúde, em 2021, e soube da raridade durante a divulgação do caso da bebê de Goiás que nasceu com os quatro órgãos, veiculado pelo g1.