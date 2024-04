Dois homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (19) em Santo Antônio do Palma, no norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 21h, em uma estrada de chão próxima ao pórtico da cidade. Eles estavam em um veículo e morreram no local. As vítimas foram o motorista, de 28 anos, e o caroneiro, de 33.