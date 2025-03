Servidores municipais de Passo Fundo discutem reajuste salarial em assembleias 

A previsão é que as categorias rejeitem a oferta de 5,06% de reajuste salarial e 6,25% no vale-alimentação, considerada insuficiente diante das perdas acumuladas nos últimos anos.

A Prefeitura justifica a proposta com base nos limites fiscais estabelecidos pelo Tribunal de Contas, que impede gastos com pessoal acima de 54% da receita municipal. No entanto, as categorias argumentam que o reajuste não repõe sequer a inflação do período e não atende às demandas específicas de cada grupo.