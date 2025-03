Associações de moradores de bairros elegem novos representantes em Passo Fundo

Município conta com 96 associações de moradores atualmente.

Metade das 96 associações de moradores registradas em Passo Fundo deve realizar, no domingo (23), eleições de novos representantes comunitários. Dos 48 bairros com votação marcada, 41 possuem chapa única. Em seis associações, há a disputa entre duas chapas. Já no bairro Dona Júlia, três nominatas concorrem (confira a lista completa abaixo).