As obras na RS 451, entre Não-Me-Toque e Colorado, na Região Norte, e RS-510, entre Fortaleza dos Valos e Cruz Alta, na Região Noroeste, começaram no dia 4 de outubro. Um convênio entre os municípios e o governo do Estado permitiu que a espera dos moradores, que já dura mais de 40 anos, chegasse ao fim.